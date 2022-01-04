Сборная Германии победила США на ATP Cup

Сборная Германии по теннису одержала победу над национальной командой США на турнире ATP Cup, который проходит в Сиднее с 1 по 9 января. Противостояние завершилось со счётом 2-1 в пользу немцев.

В первом матче Ян-Леннард Штруфф (Германия) обыграл Джона Иснера (США) со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 7:5. Во второй встрече Александр Зверев (Германия) взял верх над Тейлором Фритцем: 6:4, 6:4. В заключительной партии американцы Фритц и Иснер разгромили немцев Кевина Кравица и Тима Пюца со счётом 6:0, 6:3.

Это первая победа Германии на ATP Cup. В первом матче немцы проиграли национальной команде Великобритании со счётом 1-2. США, напротив, потерпели первое поражение. До этого они со счётом 3-0 обыграли канадцев.