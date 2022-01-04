Янник Синнер заявил, что поболеет за Россию против Австралии на ATP Cup

Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что будет болеть за национальную команду России в противостоянии с Австралией на турнире ATP Cup, который проходит в Сиднее с 1 по 9 января. Турнирная ситуация складывается таким образом, что итальянцам, которые сегодня, 4 января, обыграли Францию со счётом 3-0, выгодна победа России.
«Для меня здорово быть частью этой команды. Мои товарищи по команде — потрясающие игроки, и то же самое касается капитана. Я счастлив, что выиграл матчи, в которых играл, теперь мы должны надеяться, что Россия обыграет Австралию, чтобы у нас остался шанс», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Противостояние Россия — Австралия также состоится сегодня, 4 января. В момент публикации новости свой матч играют Роман Сафиуллин и Джеймс Дакворт.
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