Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос снялся с турнира в Мельбурне из-за астмы

Ник Кирьос снялся с турнира в Мельбурне из-за астмы
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос не сможет выступить на домашнем для себя турнире в Мельбурне, который проводится в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Спортсмен снялся с турнира из-за астмы. Об этом сообщается в «твиттере» Australian Open.

«Мне очень жаль, что пришлось сняться с турнира в Мельбурне. Мне нехорошо вот уже четыре дня. В последние несколько дней я сдавал тесты на наличие коронавируса в организме, и все они оказались негативными.

Я не чувствую себя на сто процентов готовым. Мне нужно использовать эту неделю для подготовки к турниру в Сиднее на следующей неделе. С нетерпением ожидаю возможности получить опыт общения с лучшими болельщиками в мире! Берегите себя, скоро увидимся», — сказал Кирьос.

«Новое секретное оружие России!» Что нужно знать об открытии ATP Cup Романе Сафиуллине «Новое секретное оружие России!» Что нужно знать об открытии ATP Cup Романе Сафиуллине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022