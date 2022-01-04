Ник Кирьос снялся с турнира в Мельбурне из-за астмы
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Австралийский теннисист Ник Кирьос не сможет выступить на домашнем для себя турнире в Мельбурне, который проводится в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Спортсмен снялся с турнира из-за астмы. Об этом сообщается в «твиттере» Australian Open.
«Мне очень жаль, что пришлось сняться с турнира в Мельбурне. Мне нехорошо вот уже четыре дня. В последние несколько дней я сдавал тесты на наличие коронавируса в организме, и все они оказались негативными.
Я не чувствую себя на сто процентов готовым. Мне нужно использовать эту неделю для подготовки к турниру в Сиднее на следующей неделе. С нетерпением ожидаю возможности получить опыт общения с лучшими болельщиками в мире! Берегите себя, скоро увидимся», — сказал Кирьос.
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