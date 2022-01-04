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Людмила Самсонова проиграла немке Петкович в первом круге турнира в Мельбурне

Людмила Самсонова проиграла немке Петкович в первом круге турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение в матче первого круга турнира в Мельбурне (Австралия). Её соперницей была представительница Германии Андреа Петкович, одержавшая победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Самсонова четырежды подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Ей не представилось ни единого шанса реализовать брейк-пойнт. Что касается соперницы российской теннисистки, то на её счету целых 11 эйсов и две двойные ошибки, при этом она реализовала лишь один брейк-пойнт из пяти. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

В матче второго круга турнира в Мельбурне Андреа Петкович сразится с победительницей встречи с участием китаянки Чжан Шуай и Клары Бюрель из Франции.

Мельбурн-1 (ж). 1-й круг
04 января 2022, вторник. 11:05 МСК
Андреа Петкович
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 3  
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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