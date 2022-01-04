Даниил Медведев обыграл де Минора на ATP Cup, Россия досрочно победила Австралию

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче с представителем Австралии Алексом де Минором на ATP Cup. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.
Медведев восемь раз подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из 12. Что касается соперника российского теннисиста, то на его счету два эйса и ни одной двойной ошибки. Он реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.
Таким образом, сборная России одержала досрочную победу над Австралией в групповом турнире на ATP Cup. В первом матче дня Роман Сафиуллин сломил сопротивление Джеймса Дакворта. Сегодня, 4 января, состоится и парная встреча с участием российских и австралийских теннисистов.
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