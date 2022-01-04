Тарпищев отреагировал на победу России в матче с Австралией на ATP Cup

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российской сборной в матче с Австралией на ATP Cup. Роман Сафиуллин обыграл Джеймса Дакворта, а Даниил Медведев — Алекса де Минора.
«Первое поражение Медведева на ATP Cup не стоит воспринимать серьёзно — это нормально для подготовительного периода. На спортсмена ложится большой объём физической нагрузки. Даниил, несомненно, набирает форму. Де Минор достаточно неплохой и качественный игрок, а Даниил легко его обыграл, в начале встречи сделал сразу два брейка. С каждым днём будет играть всё лучше и лучше.
Я бы похвалил Сафиуллина. Роман выиграл очень тяжёлый первый сет, психологически надломил соперника, что тот даже потерялся, хотя по классу игры Дакворт более сильный и опытный. Сафиуллин сейчас реально играет на уровне мировых 50. Это его лучшие два дня выступлений за последние годы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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