Тарпищев — о Джоковиче на Australian Open: уважаю Новака. Но правило для всех одно
Поделиться
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
«Говоря о Джоковиче на Australian Open, у других спортсменов, естественно, возникнет вопрос, почему одним даётся исключение, а другим — нет. Уважаю Джоковича, но правило должно быть для всех одно.
Новак — личность и многое сделал для тенниса. Он отстоял свою позицию, своё мнение. Спорный вопрос, скорее, к организаторам турнира. На самом деле, он такой же спорный, как и вопрос, почему они обязывают всех вакцинироваться», — рассказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Комментарии
- 4 января 2022
-
15:43
-
15:38
-
15:34
-
15:06
-
14:18
-
14:05
-
13:26
-
13:19
-
12:43
-
12:03
-
11:45
-
11:35
-
10:13
-
10:10
-
09:07
-
08:48
-
08:07
-
07:39
-
07:30
-
06:43
- 3 января 2022
-
23:14
-
22:55
-
20:18
-
17:39
-
16:52
-
16:39
-
14:29
-
13:48
-
13:30
-
13:02
-
12:11
-
11:19
-
10:29
-
10:14
-
10:04
Партнерский контент