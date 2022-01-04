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Тарпищев — о Джоковиче на Australian Open: уважаю Новака. Но правило для всех одно

Тарпищев — о Джоковиче на Australian Open: уважаю Новака. Но правило для всех одно
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Говоря о Джоковиче на Australian Open, у других спортсменов, естественно, возникнет вопрос, почему одним даётся исключение, а другим — нет. Уважаю Джоковича, но правило должно быть для всех одно.

Новак — личность и многое сделал для тенниса. Он отстоял свою позицию, своё мнение. Спорный вопрос, скорее, к организаторам турнира. На самом деле, он такой же спорный, как и вопрос, почему они обязывают всех вакцинироваться», — рассказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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