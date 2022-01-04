Медведев и Сафиуллин выиграли парный матч на ATP Cup, Россия всухую победила Австралию

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу в парной встрече на турнире ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января. Медведев и Сафиуллин победили австралийцев Джона Пирса и Люка Савилла со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 10:6.

Медведев и Сафиуллин семь раз подали навылет, допустив при этом две двойные ошибки. Они реализовали лишь один брейк-пойнт из 10. Их соперники совершили два эйса и пять раз ошиблись на подаче, процент реализации брейк-пойнтов — 3 из 3 (100%).

Таким образом, сборная России по теннису победила национальную команду Австралии со счётом 3-0 в групповом турнире ATP Cup. Ранее Сафиуллин победил Джеймса Дакворта, а Медведев — Алекса де Минора.