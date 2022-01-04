Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев и Сафиуллин выиграли парный матч на ATP Cup, Россия всухую победила Австралию

Медведев и Сафиуллин выиграли парный матч на ATP Cup, Россия всухую победила Австралию
Комментарии

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одержали победу в парной встрече на турнире ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января. Медведев и Сафиуллин победили австралийцев Джона Пирса и Люка Савилла со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 10:6.

Медведев и Сафиуллин семь раз подали навылет, допустив при этом две двойные ошибки. Они реализовали лишь один брейк-пойнт из 10. Их соперники совершили два эйса и пять раз ошиблись на подаче, процент реализации брейк-пойнтов — 3 из 3 (100%).

Таким образом, сборная России по теннису победила национальную команду Австралии со счётом 3-0 в групповом турнире ATP Cup. Ранее Сафиуллин победил Джеймса Дакворта, а Медведев — Алекса де Минора.

Турнирная сетка
ATP Cup. Группа B
04 января 2022, вторник. 14:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		3 1 10
6 7 		6 0 6
         
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
Люк Савилл
Австралия
Люк Савилл
Д. Пирс Л. Савилл
«Новое секретное оружие России!» Что нужно знать об открытии ATP Cup Романе Сафиуллине «Новое секретное оружие России!» Что нужно знать об открытии ATP Cup Романе Сафиуллине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022