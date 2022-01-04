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Российские теннисисты бурно празднуют победу в матче с Австралией на ATP Cup. Видео

Российские теннисисты бурно празднуют победу в матче с Австралией на ATP Cup. Видео
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Российские теннисисты бурно отпраздновали успех в матче группового этапа ATP Cup. Россияне обыграли австралийцев со счётом 3:0. После победы Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и другие члены команды начали активно прыгать и радоваться.

«Всё веселье и игры для россиян», — говорится в подписи к видео «твиттера» Tennis TV.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV.

В заключительном матче Медведев и Сафиуллин одержали победу в парной встрече. Медведев и Сафиуллин победили австралийцев Джона Пирса и Люка Савилла со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 10:6.

Таким образом, сборная России по теннису победила национальную команду Австралии со счётом 3-0 в групповом турнире ATP Cup. Ранее Сафиуллин победил Джеймса Дакворта, а Медведев — Алекса де Минора.

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