Австралиец Пирс попал мячом в напарника во время матча с Медведевым и Сафиуллиным
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Австралийский теннисист Джон Пирс во время парного матча со сборной России жёстко попал мячом в своего напарника Люка Савилла. Соперниками австралийской пары были россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.
Во время одного из розыгрышей Пирс неудачно пробил в угол корта, угодив в плечо Савиллу, который стоял к нему спиной у сетки. Удар получился довольно жёстким, но Люк избежал повреждений.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ»
.Медведев и Сафиуллин победили Пирса и Савилла со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 10:6.
Таким образом, сборная России по теннису победила национальную команду Австралии со счётом 3-0 в групповом турнире ATP Cup. Ранее Сафиуллин победил Джеймса Дакворта, а Медведев — Алекса де Минора.
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