Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме» после сухой победы России над Австралией

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме», после того как национальная команда со счётом 3-0 победила сборную Австралии в групповом турнире ATP Cup.

«Глаза на мяч. Вперёд, Россия», — написал Медведев, прикрепив текст к фотографии с сегодняшнего матча.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Даниила Медведева.

Напомним, в первом матче дня Роман Сафиуллин победил Джеймса Дакворта, во второй встрече Медведев победил Алекса де Минора, а в парном противостоянии Медведев и Сафиуллин победили Джона Пирса и Люка Савилла.

Послезавтра, 6 января, сборная России сыграет заключительный матч группового этапа. Соперником россиян станет национальная команда Италии.



