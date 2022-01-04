Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме» после сухой победы России над Австралией
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме», после того как национальная команда со счётом 3-0 победила сборную Австралии в групповом турнире ATP Cup.
«Глаза на мяч. Вперёд, Россия», — написал Медведев, прикрепив текст к фотографии с сегодняшнего матча.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Даниила Медведева.
Напомним, в первом матче дня Роман Сафиуллин победил Джеймса Дакворта, во второй встрече Медведев победил Алекса де Минора, а в парном противостоянии Медведев и Сафиуллин победили Джона Пирса и Люка Савилла.
Послезавтра, 6 января, сборная России сыграет заключительный матч группового этапа. Соперником россиян станет национальная команда Италии.
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