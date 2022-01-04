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Сандгрен снялся с Australian Open из-за того, что не вакцинировался

Сандгрен снялся с Australian Open из-за того, что не вакцинировался
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Американский теннисист Теннис Сандгрен не выступит на Australian Open в 2022 году. Как сообщает журналист Бен Ротенберг, спортсмен не полетит в Австралию, так как не вакцинировался от коронавируса.

Сандгрен не пытался получить медицинское исключение. По словам теннисиста, для этого у него не было оснований.

Сандгрен является двукратным четвертьфиналистом Australian Open. Он доходил до четвертьфинала в 2018 и 2020 годах.

Напомним, что сегодня, 4 января, стало известно об участии в турнире серба Новака Джоковича. Он сообщил, что получил медицинское исключение, поэтому сможет отправиться в Австралию. Ранее организаторы турнира заявляли, что участие в Australian Open смогут принять лишь привитые теннисисты.

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