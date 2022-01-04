Сандгрен снялся с Australian Open из-за того, что не вакцинировался
Поделиться
Американский теннисист Теннис Сандгрен не выступит на Australian Open в 2022 году. Как сообщает журналист Бен Ротенберг, спортсмен не полетит в Австралию, так как не вакцинировался от коронавируса.
Сандгрен не пытался получить медицинское исключение. По словам теннисиста, для этого у него не было оснований.
Сандгрен является двукратным четвертьфиналистом Australian Open. Он доходил до четвертьфинала в 2018 и 2020 годах.
Напомним, что сегодня, 4 января, стало известно об участии в турнире серба Новака Джоковича. Он сообщил, что получил медицинское исключение, поэтому сможет отправиться в Австралию. Ранее организаторы турнира заявляли, что участие в Australian Open смогут принять лишь привитые теннисисты.
Комментарии
- 4 января 2022
-
17:58
-
16:49
-
16:42
-
16:37
-
16:18
-
15:43
-
15:38
-
15:34
-
15:06
-
14:18
-
14:05
-
13:26
-
13:19
-
12:43
-
12:03
-
11:45
-
11:35
-
10:13
-
10:10
-
09:07
-
08:48
-
08:07
-
07:39
-
07:30
-
06:43
- 3 января 2022
-
23:14
-
22:55
-
20:18
-
17:39
-
16:52
-
16:39
-
14:29
-
13:48
-
13:30
-
13:02
Партнерский контент