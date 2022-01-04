Медведев опередил Джоковича по количеству побед в одиночках на ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев на ATP Cup обыграл австралийца Алекса де Минора. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.



Это девятая победа в карьере Медведева на турнирах ATP Cup в одиночках. При этом россиянин потерпел два поражения.



Благодаря успеху в матче с де Минором россиянин обогнал серба Новака Джоковича по количеству побед в одиночке за всю историю ATP Cup. Новак, пропускающий розыгрыш-2022, остался с 8 победными матчами, а у Даниила их стало 9. Столько же имеет на своём счету нынешний лидер команды Испании – Роберто Баутиста-Агут.

Лидеры ATP Cup по количеству побед в одиночках:



1-2. Баутиста-Агут (Испания) – 9 побед – 2 поражения (сезоны 2020-2022)

1-2. Медведев (Россия) – 9-2 (2020-2022)

3. Джокович (Сербия) – 8-0 (2020-2021)

4. Хуркач (Польша) – 5-0 (2020, 2022)

5. Штруфф (Германия) – 5-3 (2020-2022)