Медведев опередил Джоковича по количеству побед в одиночках на ATP Cup
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Российский теннисист Даниил Медведев на ATP Cup обыграл австралийца Алекса де Минора. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.
Это девятая победа в карьере Медведева на турнирах ATP Cup в одиночках. При этом россиянин потерпел два поражения.
Благодаря успеху в матче с де Минором россиянин обогнал серба Новака Джоковича по количеству побед в одиночке за всю историю ATP Cup. Новак, пропускающий розыгрыш-2022, остался с 8 победными матчами, а у Даниила их стало 9. Столько же имеет на своём счету нынешний лидер команды Испании – Роберто Баутиста-Агут.
Лидеры ATP Cup по количеству побед в одиночках:
1-2. Баутиста-Агут (Испания) – 9 побед – 2 поражения (сезоны 2020-2022)
1-2. Медведев (Россия) – 9-2 (2020-2022)
3. Джокович (Сербия) – 8-0 (2020-2021)
4. Хуркач (Польша) – 5-0 (2020, 2022)
5. Штруфф (Германия) – 5-3 (2020-2022)
1-2. Баутиста-Агут (Испания) – 9 побед – 2 поражения (сезоны 2020-2022)
1-2. Медведев (Россия) – 9-2 (2020-2022)
3. Джокович (Сербия) – 8-0 (2020-2021)
4. Хуркач (Польша) – 5-0 (2020, 2022)
5. Штруфф (Германия) – 5-3 (2020-2022)
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