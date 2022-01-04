Симона Халеп рассказала о единственной цели на 2022 год

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о целях на новый сезон. Бывшая первая ракетка мира заявила, что ей необходимо вернуться в топ-10 рейтинга WTA.
«Что будет успехом в 2022 году? Возвращение в топ-10. Это моя главная и единственная цель. А всё остальное будет бонусом, посмотрим. Главное для меня — вернуться в первую десятку.
Каким вижу следующий этап своей карьеры? Я думала, что она уже близка к завершению. Но, если честно, после предсезонки, благодаря своему нынешнему состоянию, я понимаю, что могу поиграть ещё несколько лет. Супруг меня поддерживает, семья тоже. Члены моей команды говорят, что я ещё нахожусь в достаточно хорошей форме, чтобы продолжать. Поэтому я пока не думаю об уходе. Мне хочется наслаждаться игрой и отдавать все силы. Я знаю, что у меня есть ещё один шанс.
Я мотивированна стараться изо всех сил каждый день. И я по-прежнему получаю удовольствие от тенниса и соревнований. Я хочу от себя большего», — цитирует Халеп пресс-служба WTA.
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