Сафиуллин после ATP Cup поднимется на самое высокое место в рейтинге в карьере
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Российский теннисист Роман Сафиуллин после участия в ATP Cup поднимется на самое высокое место в карьере в рейтинге ATP. Россиянин уже одержал на турнире две победы в одиночном разряде.
Сегодня, 4 января, Сафиуллин обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Ранее Роман нанёс поражение французу Артуру Риндеркнешу (2:6, 7:5, 6:3).
Благодаря двум победам на этом турнире над игроками топ-100 Роман заработал 75 очков и уже сейчас гарантировал себе лучшее место в карьере. До этого он добирался максимум до 151-й позиции в рейтинге ATP и пока промежуточно поднялся в район 144-й.
Сборная России на ATP Cup одержала уже две победы. Сперва россияне обыграли французов со счётом 2:1, а затем австралийцев — 3:0.
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