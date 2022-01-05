Кудерметова обыграла словачку Кужмову на старте турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом раунде турнира в Мельбурне (Австралия) переиграла словацкую спортсменку Викторию Кужмову — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).
Мельбурн-1 (ж). 1-й круг
05 января 2022, среда. 03:10 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Виктория Кужмова
В. Кужмова
Матч продолжался почти два часа. На счету Кудерметовой 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
Во втором круге российская теннисистка встретится с победительницей пары Мэдисон Бренгл (США) — Нао Хибино (Япония).
Ранее победу в матче первого круга турнира в Мельбурне одержала Вера Звонарёва – она обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 7:5, 6:3.
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение в своём матче. Её соперницей была представительница Германии Андреа Петкович, одержавшая победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
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