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Кудерметова обыграла словачку Кужмову на старте турнира в Мельбурне

Кудерметова обыграла словачку Кужмову на старте турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом раунде турнира в Мельбурне (Австралия) переиграла словацкую спортсменку Викторию Кужмову — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Мельбурн-1 (ж). 1-й круг
05 января 2022, среда. 03:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 8  
6 4 		6 6  
         
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова

Матч продолжался почти два часа. На счету Кудерметовой 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Во втором круге российская теннисистка встретится с победительницей пары Мэдисон Бренгл (США) — Нао Хибино (Япония).

Ранее победу в матче первого круга турнира в Мельбурне одержала Вера Звонарёва – она обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 7:5, 6:3.

Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение в своём матче. Её соперницей была представительница Германии Андреа Петкович, одержавшая победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

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