Касаткина обыграла Калинскую в первом круге турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина начала своё выступление на турнире Мельбурн-2 в Австралии с победы. Соперницей Касаткиной в матче первого круга была её соотечественница – Анна Калинская. Во второй партии Калинская отказалась от продолжения встречи. Победа Касаткиной –6:1, 3:0.

Во втором круге российская спортсменка сыграет с американкой Мэдисон Кис. Кис в своём первом матче обыграла британку Хэрриет Дарт – 6:3, 7:6.

Ранее победы в своих встречах одержали Вера Звонарёва и Вероника Кудерметова. Звонарёва оказалась сильнее представительницы США Элисон Риске – 7:5, 6:3. Кудерметова выиграла у словацкой теннисистки Виктории Кужмовой — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Россиянка Людмила Самсонова свой матч проиграла. Её соперницей была представительница Германии Андреа Петкович, одержавшая победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).