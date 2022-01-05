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Касаткина обыграла Калинскую в первом круге турнира в Мельбурне

Касаткина обыграла Калинскую в первом круге турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина начала своё выступление на турнире Мельбурн-2 в Австралии с победы. Соперницей Касаткиной в матче первого круга была её соотечественница – Анна Калинская. Во второй партии Калинская отказалась от продолжения встречи. Победа Касаткиной –6:1, 3:0.

Мельбурн-2 (ж). 1-й круг
05 января 2022, среда. 04:45 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3  
1 		0  
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Во втором круге российская спортсменка сыграет с американкой Мэдисон Кис. Кис в своём первом матче обыграла британку Хэрриет Дарт – 6:3, 7:6.

Ранее победы в своих встречах одержали Вера Звонарёва и Вероника Кудерметова. Звонарёва оказалась сильнее представительницы США Элисон Риске – 7:5, 6:3. Кудерметова выиграла у словацкой теннисистки Виктории Кужмовой — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Россиянка Людмила Самсонова свой матч проиграла. Её соперницей была представительница Германии Андреа Петкович, одержавшая победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

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