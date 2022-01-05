Потапова обыграла Кабреру на турнире в Мельбурне
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Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче первого круга на турнире в Мельбурне (Австралия) выиграла у австралийской спортсменки Лизетт Кабреры – 5:7, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Мельбурн-1 (ж). 1-й круг
05 января 2022, среда. 05:45 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|2
Лизетт Кабрера
Л. Кабрера
Ранее россиянка Вероника Кудерметова победила словацкую спортсменку Викторию Кужмову (7:6, 7:6), а Вера Звонарёва обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 7:5, 6:3.
Также накануне Наоми Осака обыграла француженку Ализе Корне – 6:4, 3:6, 6:3. Японская теннисистка провела первый матч после четырёхмесячного перерыва.
Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение в своём матче. Её соперницей была представительница Германии Андреа Петкович, одержавшая победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
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