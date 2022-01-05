Потапова обыграла Кабреру на турнире в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче первого круга на турнире в Мельбурне (Австралия) выиграла у австралийской спортсменки Лизетт Кабреры – 5:7, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Ранее россиянка Вероника Кудерметова победила словацкую спортсменку Викторию Кужмову (7:6, 7:6), а Вера Звонарёва обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 7:5, 6:3.

Также накануне Наоми Осака обыграла француженку Ализе Корне – 6:4, 3:6, 6:3. Японская теннисистка провела первый матч после четырёхмесячного перерыва.

Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение в своём матче. Её соперницей была представительница Германии Андреа Петкович, одержавшая победу со счётом 6:3, 7:6 (7:3).