Польша обыграла Аргентину на ATP Cup
Поделиться
Сборная Польши выиграла у аргентинской национальной команды со счётом 2-0 на групповой стадии ATP Cup.
В стартовом матче противостояния поляк Камиль Майхшак выиграл у аргентинца Федерико Дельбониса – 6:3, 7:6. В следующем матче Хуберт Хуркач оказался сильнее Диего Шварцмана – 6:1, 6:4.
В парном противостоянии польские теннисисты Шимон Вальков и Ян Зелиньский переиграли аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени – 7:6. 7:6.
4 января между собой встречались сборные Италии и Франции, а также Германии и США. В первой паре победу одержали итальянцы – 2:1, а сборная Германии со счётом 2:1 переиграла команду США.
Действующими чемпионами ATP Cup являются россияне, ранее обыгравшие команду Франции в текущем розыгрыше.
Новость по темеСборная Италии обыграла команду Франции на ATP Cup
Комментарии
- 5 января 2022
-
08:21
-
07:54
-
06:31
-
05:39
-
00:40
- 4 января 2022
-
21:19
-
21:00
-
20:23
-
17:58
-
16:49
-
16:42
-
16:37
-
16:18
-
15:43
-
15:38
-
15:34
-
15:06
-
14:18
-
14:05
-
13:26
-
13:19
-
12:43
-
12:03
-
11:45
-
11:35
-
10:13
-
10:10
-
09:07
-
08:48
-
08:07
-
07:39
-
07:30
-
06:43
- 3 января 2022
-
23:14
-
22:55
Партнерский контент