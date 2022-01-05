Польша обыграла Аргентину на ATP Cup

Сборная Польши выиграла у аргентинской национальной команды со счётом 2-0 на групповой стадии ATP Cup.

В стартовом матче противостояния поляк Камиль Майхшак выиграл у аргентинца Федерико Дельбониса – 6:3, 7:6. В следующем матче Хуберт Хуркач оказался сильнее Диего Шварцмана – 6:1, 6:4.

В парном противостоянии польские теннисисты Шимон Вальков и Ян Зелиньский переиграли аргентинцев Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени – 7:6. 7:6.

4 января между собой встречались сборные Италии и Франции, а также Германии и США. В первой паре победу одержали итальянцы – 2:1, а сборная Германии со счётом 2:1 переиграла команду США.

Действующими чемпионами ATP Cup являются россияне, ранее обыгравшие команду Франции в текущем розыгрыше.