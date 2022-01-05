Сборная Чили победила команду Норвегии на ATP Cup

Сборная Чили выиграла у команды Норвегии на ATP Cup со счётом 2:0.
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В первой встрече чилиец Алехандро Табило выиграл у норвежца Виктора Джурашовича – 2:1. В следующем матче норвежский теннисист Каспер Рууд переиграл Кристьяна Гарина – 2:0.
В парном матче Норвегию представляли Андрей Петрович и Лейтон Ривера, а за сборную Чили играли Марсело Томас Барриос Вера и Алехандро Табило. Со счётом 2:0 победу одержали чилийцы.
Сборная Норвегии потерпела третье поражение на групповом этапе ATP Cup, команда Чили дважды выиграла и один раз проиграла.
4 января между собой встречались сборные Италии и Франции, а также Германии и США. В первой паре победу одержали итальянцы – 2:1, а сборная Германии со счётом 2:1 переиграла команду США.
Действующими чемпионами ATP Cup являются россияне, ранее обыгравшие команду Франции в текущем розыгрыше.
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