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Сборная Чили победила команду Норвегии на ATP Cup

Сборная Чили победила команду Норвегии на ATP Cup
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Сборная Чили выиграла у команды Норвегии на ATP Cup со счётом 2:0.

ATP Cup. Группа A
05 января 2022, среда. 06:10 МСК
Андрея Петрович
Норвегия
Андрея Петрович
Лейтон Ривера
Норвегия
Лейтон Ривера
А. Петрович Л. Ривера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Марсело Томас Барриос Вера
Чили
Марсело Томас Барриос Вера
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
М. Барриос Вера А. Табило

В первой встрече чилиец Алехандро Табило выиграл у норвежца Виктора Джурашовича – 2:1. В следующем матче норвежский теннисист Каспер Рууд переиграл Кристьяна Гарина – 2:0.

В парном матче Норвегию представляли Андрей Петрович и Лейтон Ривера, а за сборную Чили играли Марсело Томас Барриос Вера и Алехандро Табило. Со счётом 2:0 победу одержали чилийцы.

Сборная Норвегии потерпела третье поражение на групповом этапе ATP Cup, команда Чили дважды выиграла и один раз проиграла.

4 января между собой встречались сборные Италии и Франции, а также Германии и США. В первой паре победу одержали итальянцы – 2:1, а сборная Германии со счётом 2:1 переиграла команду США.

Действующими чемпионами ATP Cup являются россияне, ранее обыгравшие команду Франции в текущем розыгрыше.

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