Арина Соболенко сенсационно проиграла 100-й ракетке мира на турнире в Аделаиде

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия), сенсационно проиграв представительнице Словении Кае Юван со счётом 6:7 (6:8), 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.
Соболенко 5 раз подала навылет, допустила 18 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей 100-ю строчку в рейтинге WTA, 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 брейков.
За выход в полуфинал Юван поспорит либо с россиянкой Анастасией Гасановой, либо с японкой Мисаки Дои.
В прошедшем сезоне Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес).
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