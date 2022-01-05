Стал известен первый полуфиналист ATP Cup
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Сборная Польши стала первым полуфиналистом командного турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия). Сегодня, 5 января, поляки обыграли Аргентину со счётом 3:0.
Камиль Майхшак одолел Федерико Дельбониса — 6:3, 7:6 (7:3), Хуберт Хуркач победил Диего Шварцмана — 6:1, 6:4, а Шимон Вальков и Ян Зелиньский сломили сопротивление Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Польша заняла первое место в группе D, выиграв все три матча. За выход в финал поляки поспорят с победителем группы A — либо с Испанией, либо с Сербией.
Сборная России после двух туров занимает первое место в квартете B. 6 января российские теннисисты сразятся с итальянцами. Розыгрыш ATP Cup завершится 9 января.
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