Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Камилла Рахимова, пробившаяся в основную сетку турнира в Мельбурне (Австралия) через квалификацию, вышла во второй круг. В стартовом раунде она победила представительницу Бельгии Гретье Миннен со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.
Камилла дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Рахимова, занимающая 120-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, посеянной под четвёртым номером. Ранее во второй круг турнира в Мельбурне вышла россиянка Дарья Касаткина, получившая третий номер посева.
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