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Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Мельбурне

Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Камилла Рахимова, пробившаяся в основную сетку турнира в Мельбурне (Австралия) через квалификацию, вышла во второй круг. В стартовом раунде она победила представительницу Бельгии Гретье Миннен со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Камилла дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Рахимова, занимающая 120-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, посеянной под четвёртым номером. Ранее во второй круг турнира в Мельбурне вышла россиянка Дарья Касаткина, получившая третий номер посева.

Мельбурн-2 (ж). 1-й круг
05 января 2022, среда. 09:35 МСК
Гретье Миннен
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5  
7 		7  
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Комментарии
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