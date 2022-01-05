Определился соперник Польши в полуфинале ATP Cup
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Сборная Испании по теннису стала вторым полуфиналистом командного турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия). Испанцы сразятся со сборной Польши, которая ранее заняла первое место в группе D, выиграв все три матча.
Сегодня, 5 января, испанцы играют со сборной Сербии. Испанские теннисисты досрочно обеспечили себе выход в полуфинал, после того как Пабло Карреньо-Буста в первой встрече дня победил Филипа Краиновича (6:3, 6:4).
Сборная России после двух туров занимает первое место в квартете B. Завтра, 6 января, российские теннисисты сразятся с национальной командой Италии. Розыгрыш ATP Cup завершится 9 января.
Напомним, сборная России по теннису является действующим победителем турнира ATP Cup.
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