Определился соперник Польши в полуфинале ATP Cup

Сборная Испании по теннису стала вторым полуфиналистом командного турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее (Австралия). Испанцы сразятся со сборной Польши, которая ранее заняла первое место в группе D, выиграв все три матча.

Сегодня, 5 января, испанцы играют со сборной Сербии. Испанские теннисисты досрочно обеспечили себе выход в полуфинал, после того как Пабло Карреньо-Буста в первой встрече дня победил Филипа Краиновича (6:3, 6:4).

Сборная России после двух туров занимает первое место в квартете B. Завтра, 6 января, российские теннисисты сразятся с национальной командой Италии. Розыгрыш ATP Cup завершится 9 января.

Напомним, сборная России по теннису является действующим победителем турнира ATP Cup.