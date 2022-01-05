Австралийские журналисты обрушились с критикой на Джоковича, которому дали медисключение

Австралийские журналисты отреагировали на то, что первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Журналисты в соцсетях обрушились с критикой на спортсмена.
«Австралийцам отказывали в течение двух лет. А этот парень, который осмелился на такое на фоне коронавируса, получил освобождение. Новак Джокович — великий на все времена. Но его присутствие не является необходимым», — написал радио- и телеведущий Энди Махер.
«Что за шутка. Смотрите, как все уклоняются от ответственности за то, что он каким-то образом получил освобождение. Люди встают в пять утра, чтобы попасть в очередь на ПЦР-тест, результаты которого они не получают в течение шести дней, — и всё равно будут помещены в карантин. Чертовски досадно видеть, что Новак получил исключение. Фарс», — написал журналист Джон Ральф.
«Что за фарс! Новак получил исключение для участия в Australian Open, в то время как некоторые австралийцы не могут даже летать между штатами, чтобы увидеться с умирающими близкими», — написал спортивный репортёр Берни Коэн.
«У всех участников Открытого чемпионата Австралии по теннису есть патриотический долг: освистывать Джоковича на протяжении всего его пребывания. Это постыдное решение. Организаторам должно быть чертовски стыдно», — написала журналистка Саманта Льюис.
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