Власти Австралии попросили Джоковича пояснить, на каком основании ему выдали медисключение

Правительство штата Виктория и организация Tennis Australia попросили первую ракетку мира, 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича объяснить общественности, почему ему было предоставлено медицинское исключение для въезда в страну без подтверждения своего статуса вакцинации. Об этом сообщает австралийское издание The Age.
В Tennis Australia подтвердили, что большинство успешных заявок на медисключение, поданных игроками или официальными лицами, были отправлены тем лицам, которые были инфицированы коронавирусом в течение последних шести месяцев. По информации источника, весьма вероятно, что медисключение Джоковичу было предоставлено именно по той причине, что он перенёс коронавирус в этот период.
Глава Tennis Australia Крейг Тили, который регулярно общается с Джоковичем, сообщил членам правительства, что Джокович не сказал ему, почему он имеет право на медисключение.
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