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Француз Корентен Муте обматерил судью и был дисквалифицирован по ходу матча в Аделаиде

Француз Корентен Муте обматерил судью и был дисквалифицирован по ходу матча в Аделаиде
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Французский теннисист Корентен Муте был дисквалифицирован по ходу матча второго круга турнира в Аделаиде (Австралия) с представителем Сербии Ласло Джере. Муте выиграл первый сет со счётом 6:4, а затем проиграл второй — 5:7.

Корентен был не согласен с решением судьи на вышке и несколько раз в грубой форме послал рефери. По окончании второго сета судья вызвал на корт супервайзера. В итоге было принято решение дисквалифицировать 92-ю ракетку мира, сообщает Midi Libre. Это первая дисквалификация в карьере француза.

Джере, посеянный под седьмым номером, за выход в полуфинал поспорит с хорватом Марином Чиличем. Первый номер посева на этих соревнованиях получил француз Гаэль Монфис. Турнир в Аделаиде завершится 9 января.

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