Род Лэйвер: у Джоковича столько титулов, что дело не в его здоровье. Так в чём же?

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Род Лэйвер прокомментировал то, что первой ракетке мира, 20-кратному чемпиону ТБШ сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Джокович, не пожелавший вакцинироваться, не сообщил, по какой именно причине ему выписали медисключение.
«Если есть причина, мы должны знать, в чём дело. Он отличный игрок, играет и выигрывает много турниров, так что это не может быть проблемой со здоровьем. Так что это?
Считаю, ситуация может стать некрасивой. Жители штата Виктория хотят видеть, как он выступает, но в то же время есть правильный и неправильный способ сделать это», — приводит слова Лэйвера West Australian.
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.
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