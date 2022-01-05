Власти штата Виктория отказались помогать Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию
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Министр занятости штата Виктория Джала Пулфорд заявила, что власти штата не будут помогать первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию. Ранее Джокович объявил, что получил медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии.
«Федеральное правительство спросило нас, поддержим ли мы заявление Новака Джоковича на получение визы в Австралию. Мы не будем оказывать Новаку Джоковичу индивидуальную поддержку при подаче заявления на получение визы для участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.
Мы всегда чётко понимали два момента: одобрение виз является делом федерального правительства, а получение медицинских исключений — делом врачей», — написала Пулфорд в своём «твиттере».
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