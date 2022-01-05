СМИ: команда Джоковича неверно оформила визу. Новак не может пройти паспортный контроль

Команда 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича допустила ошибку при оформлении визы на въезд в Австралию, сообщает издание The Age со ссылкой на источник в правительстве штата Виктория.

По информации издания, Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Правительство Виктории отклонило заявку Джоковича на получение визы за несколько часов до того, как теннисист приземлился в Мельбурне.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией сотрудники пограничной службы аэропорта опрашивали Джоковича до часа ночи по местному времени. Теннисист до сих пор не прошёл паспортный контроль.