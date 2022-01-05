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The Times: Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию

The Times: Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию
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20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за необычной путаницы с визами, сообщает издание The Times.

Напомним, по прилёте Джоковича в Мельбурн выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

Джокович прилетел в Австралию в ночь на 5 января (по местному времени) и не сумел пройти паспортный контроль.

Отметим, что власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу в получении визы.

Джокович планирует принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.

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