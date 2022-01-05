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Сандгрен — о ситуации с Джоковичем: Австралия не заслуживает турнира «Большого шлема»

Сандгрен — о ситуации с Джоковичем: Австралия не заслуживает турнира «Большого шлема»
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Американский теннисист Теннис Сандгрен эмоционально высказался о проблемах с въездом первой ракетки мира серба Новака Джоковича в Австралию.

«Чтобы внести предельную ясность: две независимые медицинские комиссии одобрили медотвод Джоковича. А политики останавливают его. Австралия не заслуживает проведения турнира «Большого шлема»», — написал Сандгрен в своём «твитттере».

Ранее издание The Times сообщило, что власти Австралии отказали Джоковичу во въезде в страну из-за путаницы с визой. По прилёте игрока в Мельбурн выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Отметим, что власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу.

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