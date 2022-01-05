Диего Шварцман высказался о скандальной ситуации с Новаком Джоковичем

13-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман высказался о скандальной ситуации, сложившейся вокруг первой ракетки мира серба Новака Джоковича, и его участии в Australian Open – 2022 без вакцинации от коронавируса.
«Я не буду высказывать своё мнение. Это частные вопросы, которые решаются между организацией и игроком. Как по мне, нехорошо выносить это на публику. В конце концов, вакцинироваться или нет – личное дело каждого. Вокруг этого и так очень много шума.
Организаторы высказались, Новак высказался и, думаю, скажет ещё больше в ближайшие дни. Понятно, что журналисты пытаются собрать дополнительную информацию, но зачем создавать ещё больше шума? Мы приехали сюда ради тенниса, мы вакцинированы и собираемся сыграть в Австралии», — приводит слова Шварцмана журналист Пабло Амальфитано в своём «твиттере».
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