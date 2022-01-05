Отец Новака Джоковича поделился информацией о сыне

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, поделился информацией о местоположении сына.
Джокович изолирован в отдельной комнате аэропорта, которую охраняют два полицейских, сообщает издание B92 со ссылкой на Джоковича-старшего. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не имеет возможности общаться с представителями своей команды, также у Новака забрали телефон.
Публикация доступна в «твиттере» SportBot.
Ранее издание The Times сообщило, что власти Австралии отказали Джоковичу во въезде в страну из-за путаницы с визой. По прилёте игрока в Мельбурн выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Отметим, что власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу.
- 5 января 2022
-
19:31
-
18:55
-
18:28
-
18:06
-
18:00
-
16:14
-
15:17
-
15:11
-
13:58
-
13:58
-
12:43
-
12:12
-
11:52
-
11:52
-
11:19
-
10:43
-
09:40
-
09:13
-
08:43
-
08:21
-
07:54
-
06:31
-
05:39
-
00:40
- 4 января 2022
-
21:19
-
21:00
-
20:23
-
17:58
-
16:49
-
16:42
-
16:37
-
16:18
-
15:43
-
15:38
-
15:34