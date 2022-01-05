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Отец Новака Джоковича поделился информацией о сыне

Отец Новака Джоковича поделился информацией о сыне
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Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, поделился информацией о местоположении сына.

Джокович изолирован в отдельной комнате аэропорта, которую охраняют два полицейских, сообщает издание B92 со ссылкой на Джоковича-старшего. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не имеет возможности общаться с представителями своей команды, также у Новака забрали телефон.

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Ранее издание The Times сообщило, что власти Австралии отказали Джоковичу во въезде в страну из-за путаницы с визой. По прилёте игрока в Мельбурн выяснилось, что член его команды допустил грубую ошибку в оформлении визы на въезд в страну. Джокович пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Отметим, что власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу.

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