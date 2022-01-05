Наоми Осака: хочу больше никогда не плакать на пресс-конференциях

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», японка Наоми Осака поделилась целями на сезон 2022 года.
«Я просто хочу выходить на корт и получать удовольствие. И даже после поражений я должна чувствовать, что старалась изо всех сил. Ещё у меня есть цель – больше никогда не плакать на пресс-конференциях. Надеюсь, у меня получится.
Вообще я была тем человеком, кто слишком много переживал о результатах, рейтинге и так далее, и мне было нужно снова начать получать удовольствие от игры. В конце концов, это то, из-за чего я начала заниматься теннисом.
После US Open у меня не было плана. Не знала, что буду делать. Думала, что буду путешествовать, но из-за ковида это было опасно. Поэтому я сидела дома. У меня есть друзья рядом с Сан-Франциско, так что я ездила в гости, доставала их. Поскольку я играю в теннис и постоянно путешествую, у меня раньше не было возможности так проводить время. Было классно», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.
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