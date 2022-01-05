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Эшли Барти прокомментировала ситуацию с медотводом Новака Джоковича

Эшли Барти прокомментировала ситуацию с медотводом Новака Джоковича
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала то, что сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Я думаю, всё это непростая задача. Как вы могли узнать по реакции австралийской общественности за последний день, людям пришлось нелегко, я это понимаю. В частности, жителям штата Виктория в последние два года. Поэтому я понимаю недовольство с их стороны на это решение. Но в конечном счёте не в моих интересах говорить о медицинских показаниях Новака. Это меня не касается. Также решение уже принято. Оно никак не находится под моим контролем», — приводит слова Барти Eurosport.uk.

«Остаётся верить, что всё по правилам». Острая реакция на медицинское исключение Джоковича «Остаётся верить, что всё по правилам». Острая реакция на медицинское исключение Джоковича
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