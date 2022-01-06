Премьер-министр Австралии прокомментировал аннулирование визы Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал аннулирование визы сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Виза Джоковича аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идёт о наших границах. Никто не стоит выше этих правил. Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность», — написал Моррисон в своём «твиттере».

Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После чего власти Австралии приняли решение аннулировать визу серба и депортировать из страны. Адвокаты Джоковича оспаривают данный вердикт.

Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Серб является 9-кратным победителем турнира.