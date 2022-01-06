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Теннисные власти Беларуси заявили о желании Азаренко выступать за национальную сборную

Теннисные власти Беларуси заявили о желании Азаренко выступать за национальную сборную
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Председатель теннисной федерации Республики Беларусь Сергей Рутенко заявил о желании первой ракетки страны Виктории Азаренко выступать за национальную сборную страны.

«Есть ли у неё желание выступать за сборную Беларуси? Есть. Все, с кем мы разговаривали, выразили желание и пообещали выступать за страну. Всегда бывают разные жизненные ситуации: травмы, сложные графики. Важно иметь диалог: если у спортсмена что-то не получается, то мы всегда должны быть в курсе его дел и готовы это обсудить», — сказал Рутенко в интервью телеканалу «Беларусь 1», фрагмент которого публикует «Прессболл».

В прошлом сезоне экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко отказалась от выступлений на Олимпийских играх в Токио и в финале Кубка Билли Джин Кинг.

В настоящее время 32-летняя Азаренко занимает 27-е место в рейтинге WTA. Сильнейшая на данный момент теннисистка Беларуси Арина Соболенко занимает в нём вторую строчку.

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