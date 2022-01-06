Джокович использовал ту же визу, что и три других теннисиста. Их пустили

Источники близкие к Australian Open заявили, что Новак Джокович использовал тот же тип визы, который использовали 3 других теннисиста. Об этом сообщил журналист Рейтер Оссиан Шайн.

«Джокович использовал для въезда в Австралию ту же самую визу, которую использовали три других теннисиста, уже получивших разрешение, сообщили Reuters источники, близкие к Аustralian Open», — сообщил в своём «твиттере» Шайн.

Власти штата Виктория и Мельбурна отказались помогать сербскому спортсмену в этой ситуации.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Джоковича переместили в карантинный отель.



Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.

Новость по теме Виза Джоковича аннулирована. Власти Австралии просят Новака покинуть страну