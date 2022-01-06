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Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал проходящего в австралийском Мельбурне турнира категории WTA 250 с призовым фондом $239 477 долларов США.

В ночь на четверг по московскому времени занимающая 26-е место в рейтинге WTA Касаткина в трёх сетах обыграла 56-ю ракетку мира, американку Мэдисон Кис — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Россиянка выполнила два эйса, реализовала 6 из 20 брейк-пойнтов и совершила 7 двойных ошибок. Её соперница 9 раз подала навылет, реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки.

В четвертьфинале соперницей Дарьи Касаткиной станет победительница матча между испанкой Нурией Парризас-Диас (WTA 66) и американкой Клэр Лю (WTA 94).

Россиянка Дарья Касаткина посеяна на турнире Melbourne Summer Set 2 под вторым номером.

За свою карьеру 26-летняя уроженка Тольятти выиграла два турнира под эгидой WTA. В октябре 2018 года она занимала 10-е место в мировом рейтинге, что являлось наивысшей позицией в её карьере.

Мельбурн-2 (ж). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 03:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 4 		6 3
         
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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