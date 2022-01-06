Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал проходящего в австралийском Мельбурне турнира категории WTA 250 с призовым фондом $239 477 долларов США.



В ночь на четверг по московскому времени занимающая 26-е место в рейтинге WTA Касаткина в трёх сетах обыграла 56-ю ракетку мира, американку Мэдисон Кис — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.



Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Россиянка выполнила два эйса, реализовала 6 из 20 брейк-пойнтов и совершила 7 двойных ошибок. Её соперница 9 раз подала навылет, реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки.



В четвертьфинале соперницей Дарьи Касаткиной станет победительница матча между испанкой Нурией Парризас-Диас (WTA 66) и американкой Клэр Лю (WTA 94).



Россиянка Дарья Касаткина посеяна на турнире Melbourne Summer Set 2 под вторым номером.



За свою карьеру 26-летняя уроженка Тольятти выиграла два турнира под эгидой WTA. В октябре 2018 года она занимала 10-е место в мировом рейтинге, что являлось наивысшей позицией в её карьере.