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Норри уступил Фритцу, США сравняли счёт в матче с Великобританией на ATP Cup

Норри уступил Фритцу, США сравняли счёт в матче с Великобританией на ATP Cup
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Британский теннисист Кэмерон Норри проиграл американцу Тейлору Фритцу на проходящем в австралийском Сиднее ATP Cup.

Встреча, которая проходила в рамках противостояния сборных Великобритании и США на групповом этапе турнира, состоялась в ночь на четверг по московскому времени и завершилась победой американца в трёх сетах — 7:6, 3:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Занимающий 23-е место в рейтинге ATP Тейлор Фритц 15 раз подал навылет, реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов и совершил одну двойную ошибку. 12-я ракетка мира Кэмерон Норри выполнил 5 эйсов, реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки.

После этого сборная США сравняла счёт в противостоянии с Великобританией — 1:1.

Напомним, ранее британец Даниэль Эванс обыграла американца Джона Иснера — 6:4, 7:6.

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