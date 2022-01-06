Медведев обыграл Берретини на ATP Cup, Россия сравняла счёт в матче с Италией

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берритини на проходящем в австралийском Сиднее турнире ATP Cup. После этого сборная России сравняла счёт в противостоянии с Италией.
Занимающий второе место в рейтинге ATP Медведев обыграл 7-ю ракетку мира Берритини в трёх сетах — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.
Продолжительность матча составила 2 час 37 минут. Россиянин выполнил 8 эйсов, реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. Итальянец 6 раз подал навылет, не сумел ни разу взять подачу соперника и также совершил одну двойную ошибку.
Благодаря победе Медведева сборная России сравняла счёт в противостоянии с национальной командой Италии — 1:1. Итальянцы вышли вперёд после того, как Роман Сафиуллин признал превосходство Янника Синнера — 6:7 (6:8), 3:6.
Победитель матча определится по итогам парной встречи, в которой соперниками Даниила Медведева и Романа Сафиуллина станут Маттео Берритини и Янник Синнер.
Напомним, ранее сборная России обыграла на групповом этапе национальные команды Франции и Австралии.
- 6 января 2022
-
07:07
-
06:48
-
06:38
-
05:36
-
05:30
-
05:03
-
04:34
-
04:04
-
02:33
-
02:10
-
02:04
-
01:54
-
01:48
-
01:18
-
01:04
-
00:54
-
00:46
-
00:21
-
00:00
- 5 января 2022
-
23:16
-
23:09
-
22:28
-
22:15
-
22:07
-
21:16
-
21:01
-
20:28
-
20:16
-
19:31
-
18:55
-
18:28
-
18:06
-
18:00
-
16:14
-
15:17