Медведев обыграл Берретини на ATP Cup, Россия сравняла счёт в матче с Италией

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берритини на проходящем в австралийском Сиднее турнире ATP Cup. После этого сборная России сравняла счёт в противостоянии с Италией.



Занимающий второе место в рейтинге ATP Медведев обыграл 7-ю ракетку мира Берритини в трёх сетах — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.



Продолжительность матча составила 2 час 37 минут. Россиянин выполнил 8 эйсов, реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. Итальянец 6 раз подал навылет, не сумел ни разу взять подачу соперника и также совершил одну двойную ошибку.



Благодаря победе Медведева сборная России сравняла счёт в противостоянии с национальной командой Италии — 1:1. Итальянцы вышли вперёд после того, как Роман Сафиуллин признал превосходство Янника Синнера — 6:7 (6:8), 3:6.



Победитель матча определится по итогам парной встречи, в которой соперниками Даниила Медведева и Романа Сафиуллина станут Маттео Берритини и Янник Синнер.



Напомним, ранее сборная России обыграла на групповом этапе национальные команды Франции и Австралии.