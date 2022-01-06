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Медведев обыграл Берретини на ATP Cup, Россия сравняла счёт в матче с Италией

Медведев обыграл Берретини на ATP Cup, Россия сравняла счёт в матче с Италией
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берритини на проходящем в австралийском Сиднее турнире ATP Cup. После этого сборная России сравняла счёт в противостоянии с Италией.

Занимающий второе место в рейтинге ATP Медведев обыграл 7-ю ракетку мира Берритини в трёх сетах — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 час 37 минут. Россиянин выполнил 8 эйсов, реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. Итальянец 6 раз подал навылет, не сумел ни разу взять подачу соперника и также совершил одну двойную ошибку.

Благодаря победе Медведева сборная России сравняла счёт в противостоянии с национальной командой Италии — 1:1. Итальянцы вышли вперёд после того, как Роман Сафиуллин признал превосходство Янника Синнера — 6:7 (6:8), 3:6.

Победитель матча определится по итогам парной встречи, в которой соперниками Даниила Медведева и Романа Сафиуллина станут Маттео Берритини и Янник Синнер.

Напомним, ранее сборная России обыграла на групповом этапе национальные команды Франции и Австралии.

Медведев починил подачу и снова громит соперников! Россия вышла в лидеры группы на ATP Cup Медведев починил подачу и снова громит соперников! Россия вышла в лидеры группы на ATP Cup
ATP Cup. Группа B
06 января 2022, четверг. 04:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
2 		7 7 4
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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