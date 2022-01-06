Суд по делу Джоковича состоится в 8 утра по Москве

Сербский теннисист Новак Джокович подал судебный иск по поводу отмены решения по выдаче ему въездной визы в Австралию для участия в Australian open. Суд состоится сегодня в 16-00 по местному времени (8-00 по московскому времени).
«Судебный иск Джоковича об отмене решения о выдаче визы будет рассмотрен в Федеральном суде в 16:00. Теннисист остановился в отеле «Парк», в котором также проживают просящие убежища, находящиеся в положении иммиграционного задержания. Судья федерального суда на первом слушании заявила, что готова сидеть допоздна и спросила, есть ли в его отеле теннисный корт», – сообщил репортёр Пол Саккал в своём «твиттере».
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Джоковича переместили в карантинный отель.
Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.
- 6 января 2022
-
07:43
-
07:36
-
07:07
-
06:48
-
06:38
-
05:36
-
05:30
-
05:03
-
04:34
-
04:04
-
02:33
-
02:10
-
02:04
-
01:54
-
01:48
-
01:18
-
01:04
-
00:54
-
00:46
-
00:21
-
00:00
- 5 января 2022
-
23:16
-
23:09
-
22:28
-
22:15
-
22:07
-
21:16
-
21:01
-
20:28
-
20:16
-
19:31
-
18:55
-
18:28
-
18:06
-
18:00