Суд по делу Джоковича состоится в 8 утра по Москве

Сербский теннисист Новак Джокович подал судебный иск по поводу отмены решения по выдаче ему въездной визы в Австралию для участия в Australian open. Суд состоится сегодня в 16-00 по местному времени (8-00 по московскому времени).

«Судебный иск Джоковича об отмене решения о выдаче визы будет рассмотрен в Федеральном суде в 16:00. Теннисист остановился в отеле «Парк», в котором также проживают просящие убежища, находящиеся в положении иммиграционного задержания. Судья федерального суда на первом слушании заявила, что готова сидеть допоздна и спросила, есть ли в его отеле теннисный корт», – сообщил репортёр Пол Саккал в своём «твиттере».

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что Новак имеет медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Джоковича переместили в карантинный отель.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.

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