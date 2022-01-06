Хуберт Хуркач отреагировал на выход Польши в полуфинал ATP Cup

Девятая ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач отреагировал на выход сборной Польши в полуфинал проходящего в Австралии командного турнира ATP Cup.



«Я так счастлив за нашу команду, за сборную Польши. Мы прошли в полуфинал, так что я очень горд этим достижением. Мы отличная команда. У нас отличный командный дух. Мы поддерживаем друг друга. Думаю, атмосфера, которую мы привносим в сборную, ​​помогает нам играть лучше», — приводит слова Хуркача официальный сайт турнира Atpcup.



Напомним, сборная Польши стала победителем группы D, в которой также выступали Аргентины, Греции и Грузии.



Поляки выиграли все три матча на групповом этапе. В заключительном туре сборная Польши со счётом 3:0 обыграла национальную команду Аргентины.



В полуфинале соперником Польши станет сборная Испании.