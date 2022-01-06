Рафаэль Надаль выиграл первый матч с августа 2021 года

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Мельбурне (Австралия) под первым номером, вышел в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Бывшая первая ракетка мира трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал Надаль поспорит с победителем поединка Алексей Попырин (Австралия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Предыдущую победу в официальном матче Рафаэль одержал в Вашингтоне в начале августа 2021 года. Турнир в Мельбурне завершится 9 января.