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Рафаэль Надаль выиграл первый матч с августа 2021 года

Рафаэль Надаль выиграл первый матч с августа 2021 года
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Мельбурне (Австралия) под первым номером, вышел в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Бывшая первая ракетка мира трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал Надаль поспорит с победителем поединка Алексей Попырин (Австралия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Предыдущую победу в официальном матче Рафаэль одержал в Вашингтоне в начале августа 2021 года. Турнир в Мельбурне завершится 9 января.

Мельбурн (м). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 07:00 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Ричардас Беранкис
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
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