Рафаэль Надаль выиграл первый матч с августа 2021 года
Поделиться
20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Мельбурне (Австралия) под первым номером, вышел в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.
Бывшая первая ракетка мира трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в полуфинал Надаль поспорит с победителем поединка Алексей Попырин (Австралия) — Таллон Грикспор (Нидерланды). Предыдущую победу в официальном матче Рафаэль одержал в Вашингтоне в начале августа 2021 года. Турнир в Мельбурне завершится 9 января.
Мельбурн (м). 2-й круг
06 января 2022, четверг. 07:00 МСК
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
Комментарии
- 6 января 2022
-
08:50
-
08:40
-
07:43
-
07:36
-
07:07
-
06:48
-
06:38
-
05:36
-
05:30
-
05:03
-
04:34
-
04:04
-
02:33
-
02:10
-
02:04
-
01:54
-
01:48
-
01:18
-
01:04
-
00:54
-
00:46
-
00:21
-
00:00
- 5 января 2022
-
23:16
-
23:09
-
22:28
-
22:15
-
22:07
-
21:16
-
21:01
-
20:28
-
20:16
-
19:31
-
18:55
-
18:28
Партнерский контент