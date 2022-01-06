Рафаэль Надаль прокомментировал первую победу с августа 2021 года
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Мельбурне (Австралия) под первым номером, прокомментировал выход в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 7:5. Это первая победа Надаля с августа 2021 года.
«Я очень рад вернуться. Я давно не играл. Эта победа приятна, она даёт мне шанс продолжить борьбу. Последние несколько месяцев прошли для меня нелегко. Проблем было много. Самое главное — здоровье.
Перед одиночными играми я обсуждал со своей командой возможность сыграть в парном разряде, чтобы немного вернуться в ритм. Я рад быть здесь, в Мельбурне, и снова видеть вас», — сказал испанец после матча.
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