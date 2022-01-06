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Рафаэль Надаль — о ситуации с Джоковичем: мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся

Рафаэль Надаль — о ситуации с Джоковичем: мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал скандальную ситуацию вокруг другого 20-кратного чемпиона ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича и Открытого чемпионата Австралии.

«Мир уже достаточно настрадался. Вакцинируйся. Если бы он хотел, то сыграл бы в Австралии без проблем. Но он принял своё решение. Все имеют право на это, но тогда будут последствия, не так ли?» — приводятся слова Надаля в «твиттере» журналиста Бена Ротенберга.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.

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