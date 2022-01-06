Роман Сафиуллин: не могу себя назвать секретным оружием сборной России

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал, как реагирует на то, что его называют секретным оружием сборной России. Сегодня, 6 января, сборная России вышла в полуфинал командного турнира ATP Cup. В третьем туре группового этапа Россия обыграла Италию со счётом 2-1. В решающей парной встрече Даниил Медведев и Роман Сафиуллин одолели Маттео Берреттини и Янника Синнера — 5:7, 6:4, [10:5].

«Я не могу себя так назвать. Но я старался как мог. Я старался выиграть у Янника, но не получилось. А вот в паре всё получилось великолепно», — сказал Сафиуллин в интервью на корте.

Россия выиграла все три матча в группе на ATP Cup. Соперник по полуфиналу определится позднее. В другом полуфинале сразятся Испания и Польша.