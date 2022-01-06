Сербский журналист — о ситуации с Джоковичем: это публичное унижение

Известный сербский журналист Саша Озмо прокомментировал скандальную историю с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Сербскому теннисисту не дали пройти паспортный контроль в аэропорту Мельбурна (Австралия), куда он прилетел на Australian Open. Его продержали более пяти часов в аэропорту, где он беседовал с пограничниками. В итоге сербу аннулировали визу, он должен в ближайшее время покинуть страну.



Ранее Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Местные власти посчитали, что у серба не было достаточных оснований для медотвода.



«Ты следуешь правилам, установленным властями твоей страны. Летишь через весь мир, а затем те же самые люди, которые одобрили заявление, не позволяют тебе въехать. Тебя изолируют в помещении. Нельзя так поступать ни с кем. Это публичное унижение», — написал Озмо в своём «твиттере».