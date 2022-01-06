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Даниил Медведев — о сопернике по полуфиналу ATP Cup: у них тоже «группа смерти»

Даниил Медведев — о сопернике по полуфиналу ATP Cup: у них тоже «группа смерти»
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинала командного турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). За выход в финал Россия поспорит с командой, занявшей первое место в группе C. Две победы одержала Великобритания, по одной — у Германии, Канады и США. Великобритания и США уже сыграли все три матча. Германия сегодня, 6 января, встретится с Канадой.

«Они же определяются сегодня вечером, да? Что сказать, мы играли в „группе смерти“, у них тоже „группа смерти“. Нам просто нужно выигрывать каждый матч, а потом брать титул. У Романа было сегодня 3 сетбола в матче с Синнером. Так что всё возможно», — сказал Медведев в интервью на корте.

Сборная России стала первой в группе B. Турнир завершится 9 января.

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